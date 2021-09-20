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Тела трёх человек нашли на границе Польши и Белоруссии

Предполагается, что люди пытались нелегально перебраться в другое государство.

20 сентября, 04:16
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/MorawieckiPL?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mateusz Morawiecki</a></p>

Фото © Facebook / Mateusz Morawiecki

На польско-белорусской границе пограничники Польши обнаружили тела трёх человек. Об этом сообщается в микроблоге ведомства в "Твиттере".

"В приграничном районе были обнаружены тела трёх человек. Дальнейшие действия по этому делу осуществляет прокуратура", — говорится в сообщении.

Среди погибших женщина. Предположительно, люди пытались нелегально пересечь границу. Сейчас на месте работают сотрудники польской прокуратуры.

"Следует изучить возможную связь вышеупомянутых драматических событий с провокационными действиями, имеющими место на нашей восточной границе в последнее время", — написал премьер Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в Facebook.

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Напомним, в последнее время участились обвинения со стороны Литвы, Латвии и Польши в адрес Белоруссии — Минск обвиняют в организации нелегальной миграции. Тот утверждает обратное, уточняя, что насильственное выдворение беженцев из стран Прибалтики сопровождается нанесением телесных повреждений. И сама Белоруссия уже обвинила Польшу в подвозе беженцев к границе. Президент республики Александр Лукашенко заявил, что Варшава виновна в создании конфликта на белорусской границе. По его словам, польские пограничники отловили около 50 человек и под угрозой оружия выдавили их в соседнюю республику.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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