Тела трёх человек нашли на границе Польши и Белоруссии
Предполагается, что люди пытались нелегально перебраться в другое государство.
Фото © Facebook / Mateusz Morawiecki
На польско-белорусской границе пограничники Польши обнаружили тела трёх человек. Об этом сообщается в микроблоге ведомства в "Твиттере".
"В приграничном районе были обнаружены тела трёх человек. Дальнейшие действия по этому делу осуществляет прокуратура", — говорится в сообщении.
Среди погибших женщина. Предположительно, люди пытались нелегально пересечь границу. Сейчас на месте работают сотрудники польской прокуратуры.
"Следует изучить возможную связь вышеупомянутых драматических событий с провокационными действиями, имеющими место на нашей восточной границе в последнее время", — написал премьер Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в Facebook.
Напомним, в последнее время участились обвинения со стороны Литвы, Латвии и Польши в адрес Белоруссии — Минск обвиняют в организации нелегальной миграции. Тот утверждает обратное, уточняя, что насильственное выдворение беженцев из стран Прибалтики сопровождается нанесением телесных повреждений. И сама Белоруссия уже обвинила Польшу в подвозе беженцев к границе. Президент республики Александр Лукашенко заявил, что Варшава виновна в создании конфликта на белорусской границе. По его словам, польские пограничники отловили около 50 человек и под угрозой оружия выдавили их в соседнюю республику.
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