Тела трёх человек нашли на границе Польши и Белоруссии

Напомним, в последнее время участились обвинения со стороны Литвы, Латвии и Польши в адрес Белоруссии — Минск обвиняют в организации нелегальной миграции. Тот утверждает обратное, уточняя, что насильственное выдворение беженцев из стран Прибалтики сопровождается нанесением телесных повреждений. И сама Белоруссия уже обвинила Польшу в подвозе беженцев к границе. Президент республики Александр Лукашенко заявил, что Варшава виновна в создании конфликта на белорусской границе. По его словам, польские пограничники отловили около 50 человек и под угрозой оружия выдавили их в соседнюю республику.