Более 2 тысяч человек эвакуировали в районе извержения вулкана на Канарах

Acabo de llegar a La Palma donde me reuniré con el Comité Director del Cabildo Insular para conocer de primera mano la evolución de la erupción volcánica que están viviendo en la isla. Canarias cuenta con el apoyo del Gobierno de España para hacer frente a esta difícil situación. pic.twitter.com/6KKtM5rBPX — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 19, 2021

В населённых пунктах на острове Пальма на Канарских островах эвакуировали более двух тысяч человек из-за извержения вулкана, сообщает телеканал 24 Horas. В первую очередь вывозят людей из прибрежной зоны. По предварительным данным, пострадавших нет.

Извержение вулкана на острове, как сообщается, началось 11 сентября в необитаемой горной местности. Ему предшествовало сильное землетрясение, за которым в небо поднялся огромный столб дыма. Потоки лавы текли через две трещины, образованные раскалённой магмой. В районах, наиболее близких к вулканической зоне, эвакуировали маломобильное население. Люди и домашний скот перевезены в безопасное место. Премьер-министр Испании Педро Санчес из-за извержения отложил визит в Нью-Йорк и отправится на Канарские острова.