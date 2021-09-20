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Более 2 тысяч человек эвакуировали в районе извержения вулкана на Канарах

Премьер-министр Испании Педро Санчес отложил визит в Нью-Йорк и отправится в этот регион.

19 сентября, 21:48
<p>Скриншот видео © Соцсети</p>

Скриншот видео © Соцсети

В населённых пунктах на острове Пальма на Канарских островах эвакуировали более двух тысяч человек из-за извержения вулкана, сообщает телеканал 24 Horas. В первую очередь вывозят людей из прибрежной зоны. По предварительным данным, пострадавших нет.

Извержение вулкана на острове, как сообщается, началось 11 сентября в необитаемой горной местности. Ему предшествовало сильное землетрясение, за которым в небо поднялся огромный столб дыма. Потоки лавы текли через две трещины, образованные раскалённой магмой. В районах, наиболее близких к вулканической зоне, эвакуировали маломобильное население. Люди и домашний скот перевезены в безопасное место. Премьер-министр Испании Педро Санчес из-за извержения отложил визит в Нью-Йорк и отправится на Канарские острова.

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Ранее Лайф сообщал о том, что эпичное извержение одного из крупнейших вулканов Коста-Рики попало на видео.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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