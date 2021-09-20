Политолог указал на верность решения "Единой России" сделать акцент на онлайн-голосовании

Дистанционное электронное голосование позволило партии "Единая Россия" привлечь лояльных к ней избирателей. Такое мнение высказал глава правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Беседуя с "Аргументами и фактами", он отметил, что электронное голосование обеспечило безопасность избирателей во время пандемии. Также были созданы условия для комфортного голосования московского электората.

"Я уже вижу, какое напряжение и оживление будет в штабах КПРФ, ЛДПР, "Яблока". Ошибка, конечно же, что другие партии проспали ДЭГ", — отметил эксперт.