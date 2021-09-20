НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Политолог указал на верность решения "Единой России" сделать акцент на онлайн-голосовании

По мнению Константина Костина, другие партии "проспали" эту возможность и теперь там будет "оживление и напряжение".

19 сентября, 21:47
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Дистанционное электронное голосование позволило партии "Единая Россия" привлечь лояльных к ней избирателей. Такое мнение высказал глава правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Беседуя с "Аргументами и фактами", он отметил, что электронное голосование обеспечило безопасность избирателей во время пандемии. Также были созданы условия для комфортного голосования московского электората.

"Я уже вижу, какое напряжение и оживление будет в штабах КПРФ, ЛДПР, "Яблока". Ошибка, конечно же, что другие партии проспали ДЭГ", — отметил эксперт.

Подведены итоги онлайн-голосования на выборах в Госдуму в шести регионах

Подведены итоги онлайн-голосования на выборах в Госдуму в шести регионах

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходило с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Обнародованы данные о выборах в Госдуму после подсчёта трети протоколов

сегодня в 22:45

"Единая Россия" на выборах лидирует в большинстве одномандатных округов

сегодня в 21:20

В ЦИК рассказали, когда подведут итоги электронного голосования в Москве

сегодня в 22:35

"Не бабье лето, но будет приятнее": Жителям Центральной России рассказали, когда потеплеет

сегодня в 22:26

Дегтярёв предварительно набирает 57% на выборах главы Хабаровского края

сегодня в 22:08

Новости партнеров

Layer 1