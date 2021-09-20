Политолог указал на верность решения "Единой России" сделать акцент на онлайн-голосовании
По мнению Константина Костина, другие партии "проспали" эту возможность и теперь там будет "оживление и напряжение".
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Дистанционное электронное голосование позволило партии "Единая Россия" привлечь лояльных к ней избирателей. Такое мнение высказал глава правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.
Беседуя с "Аргументами и фактами", он отметил, что электронное голосование обеспечило безопасность избирателей во время пандемии. Также были созданы условия для комфортного голосования московского электората.
"Я уже вижу, какое напряжение и оживление будет в штабах КПРФ, ЛДПР, "Яблока". Ошибка, конечно же, что другие партии проспали ДЭГ", — отметил эксперт.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходило с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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