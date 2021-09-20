В Кабуле женщинам запретили работать на мужских должностях, но оставили зарплату

Работающие на "мужских должностях" в системе городского хозяйства Кабула женщины должны оставаться дома и не выходить на работу. При этом им будет выплачиваться заработная плата. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра города Молави Хамдулла Номани.

"Мы позволили тем женщинам, кого на работе не могут заменить мужчины или чья работа не мужская, вернуться на службу. Они ходят на работу каждый день. Например, речь идёт о женщинах, которые работают в женских городских туалетах — там, куда мужчинам нельзя", — отметил мэр. Видеозапись разместил в "Твиттере" телеканал Al Arabiya.

При этом женщины, работающие на тех должностях, на которых мужчины могут выполнять их трудовые функции, должны оставаться дома. Этот запрет, по словам мэра, будет действовать до нормализации ситуации. Им будет выплачиваться заработная плата.

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