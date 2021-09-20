Русских лидирует на выборах губернатора в Ульяновской области
Обработаны почти все протоколы избиркомов, кандидат набирает более 80% голосов.
Алексей Русских. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских набирает 83,35% голосов на выборах главы региона. Такие данные получены после обработки 97% протоколов, сообщают в пресс-службе областного избиркома.
"По данным на 07:00 (06:00 мск), обработано около 97% протоколов. Русских — 83,35%", — отметили в пресс-службе, на которую ссылается ТАСС.
8 апреля президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Морозова с поста губернатора Ульяновской области, врио главы региона был назначен Алексей Русских.
Напомним, что накануне завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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