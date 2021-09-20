НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Русских лидирует на выборах губернатора в Ульяновской области

Обработаны почти все протоколы избиркомов, кандидат набирает более 80% голосов.

20 сентября, 04:49
<p>Алексей Русских. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Алексей Русских. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских набирает 83,35% голосов на выборах главы региона. Такие данные получены после обработки 97% протоколов, сообщают в пресс-службе областного избиркома.

"По данным на 07:00 (06:00 мск), обработано около 97% протоколов. Русских — 83,35%", — отметили в пресс-службе, на которую ссылается ТАСС.

Михаил Дегтярёв побеждает в первом туре на выборах главы Хабаровского края

Михаил Дегтярёв побеждает в первом туре на выборах главы Хабаровского края

8 апреля президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Морозова с поста губернатора Ульяновской области, врио главы региона был назначен Алексей Русских.

Напомним, что накануне завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1