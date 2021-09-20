Михаил Дегтярёв побеждает в первом туре на выборах главы Хабаровского края

Там уточнили, что данные собраны с 99,75% избирательных участков. Осталось ввести данные из протоколов с двух участков. За Дегтярёва отдали свои голоса 235 607 человек.

Напомним, что накануне завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.