Михаил Дегтярёв побеждает в первом туре на выборах главы Хабаровского края
Для этого необходимо заручиться поддержкой 50% избирателей плюс ещё одним голосом. Политик получает больше.
Михаил Дегтярёв. Фото © Telegram / Degtyarev_Info
По результатам выборов главы Хабаровского края обработано 99% протоколов избиркомов. С результатом 56,81% голосов побеждает врио губернатора Михаил Дегтярёв. Об этом сообщили в краевой избирательной комиссии.
Там уточнили, что данные собраны с 99,75% избирательных участков. Осталось ввести данные из протоколов с двух участков. За Дегтярёва отдали свои голоса 235 607 человек.
Напомним, что накануне завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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