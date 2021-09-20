Врач объяснил отличия КТ и рентгена при обследовании лёгких на коронавирус

Компьютерная томография (КТ), в отличие от рентгена, сканирует органы послойно, "нарезая" тело человека, что позволяет сформировать объёмное изображение, объяснил врач-рентгенолог Андрей Бобков. А это значит, что КТ, формирующая трёхмерное изображение, даёт больше диагностических ответов, отметил он. Поэтому медики чаще направляют пациентов с пневмонией и коронавирусом на это обследование.

"То есть чувствительность КТ к CoViD-19, способность выявить это заболевание, в десятки раз выше. Где рентгенолог может видеть нормальную картину лёгочной ткани, на КТ именно в этом месте могут быть изменения. Чаще всего КТ назначают, если при нормальной рентгенологической картине у пациента наблюдаются одышка, сильный кашель, падение сатурации", — уточнил Андрей Бобков в интервью радио Sputnik.

При этом медик отметил, что доза излучения, получаемая пациентами во время обследования, некритичная и не вызывает осложнений. Но есть и противопоказания, прежде всего беременность. Радиация может повлиять на плод. Также надо быть предусмотрительными при прохождении обследований кормящим мамам, уточнил доктор.

"Наличие металлоконструкций, кардиостимуляторов, различных штифтов в организме никак не влияет на проведение исследования. При КТ наличие металлических инородных тел в обследуемой зоне может давать помехи, но для пациента это безопасно. Пациентам с холтером (тип амбулаторного электрокардиографического устройства. — Прим. ред.) приходить нельзя — просто аппаратура выйдет из строя", — предупредил Андрей Бобков.