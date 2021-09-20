Миллионеры объяснили, чем опасно большое наследство

Более двух третей богатых людей в США боятся оставлять слишком большое наследство своим семьям. При этом 76% миллионеров всё же планируют передать капитал следующему поколению.

Как свидетельствуют результаты исследования, проведённого консалтинговой компанией The Motley Fool, более половины богатых людей в США боятся того, что их активы будут использованы безответственно. У 56,54% присутствует страх того, что их родственники не смогут управлять большим наследством. 56,03% считают, что наследство лучше использовать в других целях, например благотворительных. Ещё 55,77% опасаются, что наследники могут облениться.

Большинство миллионеров (более двух третей) планируют отдавать наследство только в случае, если их наследники выполнят ряд условий: будет создаваться некий стимулирующий траст. При этом 64% наследодателей рассматривают возможность передачи активов не детям, а внукам — это позволяет избежать налогов на наследство.