НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На Украине после прививки от коронавируса скончался 19-летний студент

Примерно через шесть часов после вакцинации у юноши поднялась температура, начались судороги. Реанимировать его не смогли ни медики вуза, ни скорая.

19 сентября, 23:30
<p>Фото © УГИ</p>

Фото © УГИ

19-летний студент третьего курса Украинского гуманитарного института в Киевской области Владимир Сало внезапно скончался после прививки от коронавирусной инфекции. Предварительной причиной смерти называются сердечно-лёгочная недостаточность, отёк лёгких, острая коронарная недостаточность.

"В понедельник, 13 сентября, в 14:30 он вакцинировался от коронавируса. К вечеру чувствовал себя хорошо, в 18:30 ужинал в студенческой столовой, потом пошёл в кафетерий, где играл в настольные игры. Позже поднялась температура, в 20:15 начались судороги. В 20:35 исчезли пульс и дыхание", — пишет УГИ.

Подоспевшие на помощь медработники вуза делали юноше искусственное дыхание до приезда скорой, которая прибыла в 20:45. Ещё час попыток реанимировать молодого человека не дал результатов. Попрощались с Владимиром 16 сентября. В этот же день его тело отвезли на родину — в Львовскую область.

Украинец скоропостижно умер после прививки вакциной от Pfizer

Украинец скоропостижно умер после прививки вакциной от Pfizer

Ранее Лайф рассказывал, что подросток умер во сне через два дня после второй прививки вакциной Pfizer. Отмечается, что после инъекции у мальчика появились общие поствакцинальные симптомы, такие как усталость, жар и боль в животе.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1