На Украине после прививки от коронавируса скончался 19-летний студент

19-летний студент третьего курса Украинского гуманитарного института в Киевской области Владимир Сало внезапно скончался после прививки от коронавирусной инфекции. Предварительной причиной смерти называются сердечно-лёгочная недостаточность, отёк лёгких, острая коронарная недостаточность.

"В понедельник, 13 сентября, в 14:30 он вакцинировался от коронавируса. К вечеру чувствовал себя хорошо, в 18:30 ужинал в студенческой столовой, потом пошёл в кафетерий, где играл в настольные игры. Позже поднялась температура, в 20:15 начались судороги. В 20:35 исчезли пульс и дыхание", — пишет УГИ.

Подоспевшие на помощь медработники вуза делали юноше искусственное дыхание до приезда скорой, которая прибыла в 20:45. Ещё час попыток реанимировать молодого человека не дал результатов. Попрощались с Владимиром 16 сентября. В этот же день его тело отвезли на родину — в Львовскую область.