Россиянам стали предлагать за 100 тысяч места в очереди за новым iPhone
И это цена за сутки. Впрочем, потенциальному клиенту есть из чего и кого выбрать — предложение услуги широкое.
Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Artur Widak / NurPhoto, кадр из видео YouTube / Apple
Для фанатов новинок iPhone на сайте объявлений "Авито" появилась заманчивая услуга. Тем, кто в числе первых хочет получить вожделенную 13-ю модель гаджета, могут продать место в очереди за телефоном. Другой человек отстоит за вас поток клиентов, к примеру, за 100 тысяч рублей.
Есть и предложение услуги за один рубль, но и неискушённому пользователю понятно, что это, скорее всего, означает "цена договорная". Есть и те, кто знает, за сколько он готов простоять в очереди за айфоном за кого-то другого: за 5, 10, 40–50, а то и за все 100 тысяч рублей. Но и тут надо брать во внимание уточнение: цена указана за сутки!
"Отстою в очереди за новым айфоном 13.09.21 — 100 000 (с ночёвкой). 22.09 — 70 000 (с ночёвкой). 23.09 — 50 000 (с ночёвкой)", — значится в некоторых прайсах.
При этом продавцы времени расхваливают себя по разным параметрам. Кто-то заходит с козыря — опыта: "Работаю не первый год". Другие своим преимуществом считают состояние здоровья, пишут о себе: "Аккуратный, привитый". Третьи даже работают командой, уточняют: "В очереди будут за вас стоять два человека". Таких объявлений много.
Ранее Лайф сообщал, что стоимость самой популярной модели iPhone 11 снизилась до рекордной отметки. Причиной является то, что Apple официально презентовала новые смартфоны.
Напомним, 14 сентября Apple официально презентовала iPhone 13 и iPhone 13 mini. Также компания показала новые iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, а ещё планшеты iPad и iPad mini. Ранее Лайф назвал пять причин, почему не стоит покупать новый iPhone 13.
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