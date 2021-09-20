Россиянам стали предлагать за 100 тысяч места в очереди за новым iPhone







Для фанатов новинок iPhone на сайте объявлений "Авито" появилась заманчивая услуга. Тем, кто в числе первых хочет получить вожделенную 13-ю модель гаджета, могут продать место в очереди за телефоном. Другой человек отстоит за вас поток клиентов, к примеру, за 100 тысяч рублей.

Есть и предложение услуги за один рубль, но и неискушённому пользователю понятно, что это, скорее всего, означает "цена договорная". Есть и те, кто знает, за сколько он готов простоять в очереди за айфоном за кого-то другого: за 5, 10, 40–50, а то и за все 100 тысяч рублей. Но и тут надо брать во внимание уточнение: цена указана за сутки!

"Отстою в очереди за новым айфоном 13.09.21 — 100 000 (с ночёвкой). 22.09 — 70 000 (с ночёвкой). 23.09 — 50 000 (с ночёвкой)", — значится в некоторых прайсах.

При этом продавцы времени расхваливают себя по разным параметрам. Кто-то заходит с козыря — опыта: "Работаю не первый год". Другие своим преимуществом считают состояние здоровья, пишут о себе: "Аккуратный, привитый". Третьи даже работают командой, уточняют: "В очереди будут за вас стоять два человека". Таких объявлений много.