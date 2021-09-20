Памфилова назвала уткой сообщения о переносе подведения итогов онлайн-голосования
Подсчёт голосов продолжается. Так, "Единая Россия" лидирует на выборах в Государственную думу.
Элла Памфилова. Фото © ЦИК РФ
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала уткой сообщения о том, что подведение итогов онлайн-голосования якобы планируется перенести на сутки. Об этом она сказала руководителю Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексею Венедиктову в присутствии журналистов.
Памфилова пояснила, что принятие такого решения подразумевает особую процедуру. Запускать её оснований не было. Пока были подведены итоги только по шести регионам, где проводилось онлайн-голосование, кроме Москвы.
"Кто пустил эту утку в "Телеграмы" и с какой целью, тоже будем разбираться", — сказала Памфилова.
Напомним, что накануне завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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