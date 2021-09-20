Памфилова назвала уткой сообщения о переносе подведения итогов онлайн-голосования

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала уткой сообщения о том, что подведение итогов онлайн-голосования якобы планируется перенести на сутки. Об этом она сказала руководителю Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексею Венедиктову в присутствии журналистов.

Памфилова пояснила, что принятие такого решения подразумевает особую процедуру. Запускать её оснований не было. Пока были подведены итоги только по шести регионам, где проводилось онлайн-голосование, кроме Москвы.

"Кто пустил эту утку в "Телеграмы" и с какой целью, тоже будем разбираться", — сказала Памфилова.