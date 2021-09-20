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Памфилова назвала уткой сообщения о переносе подведения итогов онлайн-голосования

Подсчёт голосов продолжается. Так, "Единая Россия" лидирует на выборах в Государственную думу.

19 сентября, 22:51
<p>Элла Памфилова. Фото © <a href="http://www.cikrf.ru/smi/foto-i-videomaterialy/member/49019/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЦИК РФ</a></p>

Элла Памфилова. Фото © ЦИК РФ

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала уткой сообщения о том, что подведение итогов онлайн-голосования якобы планируется перенести на сутки. Об этом она сказала руководителю Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексею Венедиктову в присутствии журналистов.

Памфилова пояснила, что принятие такого решения подразумевает особую процедуру. Запускать её оснований не было. Пока были подведены итоги только по шести регионам, где проводилось онлайн-голосование, кроме Москвы.

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"Кто пустил эту утку в "Телеграмы" и с какой целью, тоже будем разбираться", — сказала Памфилова.

Напомним, что накануне завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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