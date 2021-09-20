В ЦИК рассказали, когда подведут итоги электронного голосования в Москве

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что расшифровка итогов дистанционного электронного голосования в Москве продолжается. Окончательные итоги будут к утру понедельника, предположил он.

"Окончательные, наверное, итоги будут к утру. Мы понимаем, что кампания непростая, много всякого было", — сообщил он журналистам в информационном центре ЦИК.

А по явке окончательные данные обнародуют в течение 20 сентября, отметил Булаев. Итоги по количеству проголосовавших, объявленные ранее, были собраны вручную.

"Теперь это будет так называемая протокольная явка, которая к утру соберётся, и мы узнаем абсолютно точное число людей, пришедших на участки, из протоколов, введённых в ГАС "Выборы". Это абсолютно точная величина, она единственно правильная", — сказал Булаев.

Ранее Лайф сообщал, что международные наблюдатели из СНГ заявили о желании перенять российский опыт голосования. В частности, эксперты восхитились возможностью видеонаблюдения. Стало очевидным, что выборы в РФ — вопрос не только демократической процедуры, но и геополитики, отметил один из экспертов.