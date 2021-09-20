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В ЦИК рассказали, когда подведут итоги электронного голосования в Москве

Эти данные, а также информация о явке требуют уточнений. Ранее были опубликованы только предварительные цифры.

19 сентября, 22:35
<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что расшифровка итогов дистанционного электронного голосования в Москве продолжается. Окончательные итоги будут к утру понедельника, предположил он.

"Окончательные, наверное, итоги будут к утру. Мы понимаем, что кампания непростая, много всякого было", — сообщил он журналистам в информационном центре ЦИК.

А по явке окончательные данные обнародуют в течение 20 сентября, отметил Булаев. Итоги по количеству проголосовавших, объявленные ранее, были собраны вручную.

"Теперь это будет так называемая протокольная явка, которая к утру соберётся, и мы узнаем абсолютно точное число людей, пришедших на участки, из протоколов, введённых в ГАС "Выборы". Это абсолютно точная величина, она единственно правильная", — сказал Булаев.

Ранее Лайф сообщал, что международные наблюдатели из СНГ заявили о желании перенять российский опыт голосования. В частности, эксперты восхитились возможностью видеонаблюдения. Стало очевидным, что выборы в РФ — вопрос не только демократической процедуры, но и геополитики, отметил один из экспертов.

"Единая Россия" лидирует с 44,26% на выборах в Госдуму после обработки 25,03% протоколов

"Единая Россия" лидирует с 44,26% на выборах в Госдуму после обработки 25,03% протоколов

Напомним, что накануне завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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