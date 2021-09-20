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В России предложили сажать за подделку стройматериалов

Отмечается, что около 25% используемой строительной продукции в стране — фальсификат.

19 сентября, 22:04
<p>Фото © Агентство "Москва"</p>

Фото © Агентство "Москва"

В России предлагается ввести уголовное и административное наказание за производство и продажу строительного фальсификата. Соответствующие предложения уже подготовлены общественным советом при Минстрое.

Согласно документу, с которым ознакомились "Известия", в закон 184-ФЗ предлагается внести понятие "фальсифицированная промышленная продукция", а в КоАП и УК РФ — наказание за её обращение.

"Не применяются административные и уголовные санкции за производство и поставку фальсификата, то есть, по сути, нет государственной политики по противодействию его производству и распространению", обращает внимание эксперт Комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий общественного совета при Минстрое, зампредседателя общественного совета Росстандарта, гендиректор Ассоциации производителей трубопроводных систем Владислав Ткаченко.

Как пишет газета, сегодня на рынке строительных материалов огромное количество некачественной продукции. Это, по мнению целого ряда экспертов, влечёт за собой некачественное строительство и ремонт. В электротехнической отрасли доля продукции ненадлежащего качества составляет более 50%, в сегменте сухих строительных смесей — 30–40%, герметиков — 35–40%.

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Ранее Лайф рассказывал, что ФАС и ФНС проводят проверки из-за роста цен на стройматериалы. В отношении компаний "Кроношпан", "Салаватстекло" и "Гардиан Стекло" были возбуждены дела.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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