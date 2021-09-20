В Пензенской области на выборах побеждает врио губернатора Олег Мельниченко
За него проголосовало более 428,8 тысячи человек. Ему удалось собрать большинство голосов на всех участках.
Олег Мельниченко. Фото © Правительство Пензенской области
Врио главы Пензенской области Олег Мельниченко ("Единая Россия") побеждает на выборах с 72,38% голосов. Такие результаты после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий обнародовал облизбирком.
Как сообщает ТАСС, врио главы региона набрал большинство на всех избирательных участках области, а их 1067. За него проголосовало более 428,8 тысячи человек.
Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. Президент РФ снял его с должности в связи с утратой доверия. 26 марта глава государства назначил временно исполняющим обязанности губернатора Олега Мельниченко.
Комментариев: 0