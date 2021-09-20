В Пензенской области на выборах побеждает врио губернатора Олег Мельниченко

Врио главы Пензенской области Олег Мельниченко ("Единая Россия") побеждает на выборах с 72,38% голосов. Такие результаты после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий обнародовал облизбирком.

Как сообщает ТАСС, врио главы региона набрал большинство на всех избирательных участках области, а их 1067. За него проголосовало более 428,8 тысячи человек.