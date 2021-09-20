"Единая Россия" набирает 49,42% голосов по итогам обработки 80% протоколов

Помимо единороссов в нижнюю палату парламента также, предварительно, проходят ЛДПР, КПРФ, "Новые люди" и "Справедливая Россия — За правду".

"Единая Россия" набирает 49,42% голосов на выборах в Госдуму. Такие данные приводит ЦИК РФ по результатам обработки 80,1% протоколов.