"Единая Россия" набирает 49,42% голосов по итогам обработки 80% протоколов
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Помимо единороссов в нижнюю палату парламента также, предварительно, проходят ЛДПР, КПРФ, "Новые люди" и "Справедливая Россия — За правду".
"Единая Россия" набирает 49,42% голосов на выборах в Госдуму. Такие данные приводит ЦИК РФ по результатам обработки 80,1% протоколов.
Согласно данным, следом идут КПРФ, получая 19,82% голосов, ЛДПР с 7,55% голосов, "Справедливая Россия — За правду" — 7,37% и "Новые люди" — 5,37%. На данный момент все эти партии преодолевают барьер для прохода в нижнюю палату парламента.
Ранее Лайф сообщал, что "Единая Россия" сохранила конституционное большинство в Госдуме, получив 304 мандата из 300 необходимых для этого.