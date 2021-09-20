"Единая Россия" набирает 49,42% голосов по итогам обработки 80% протоколов

"Единая Россия" набирает 49,42% голосов на выборах в Госдуму. Такие данные приводит ЦИК РФ по результатам обработки 80,1% протоколов.

Согласно данным, следом идут КПРФ, получая 19,82% голосов, ЛДПР с 7,55% голосов, "Справедливая Россия — За правду" — 7,37% и "Новые люди" — 5,37%. На данный момент, все эти партии преодолевают барьер для прохода в нижнюю палату парламента.