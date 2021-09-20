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В Туве на выборах побеждает действующий врио главы республики Владислав Ховалыг

По данным избиркома, к настоящему моменту единоросс набрал почти 90% голосов.

20 сентября, 06:02
<p>Владислав Ховалыг. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь </p>

Владислав Ховалыг. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Врио главы Республики Тыва Владислав Ховалыг побеждает на выборах руководителя региона. Это следует из результатов обработки 92,51% протоколов.

Как сообщает региональный избирком, на данный момент Ховалыг набрал 88,89% голосов. На пост главы республики он баллотировался от "Единой России".

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Ранее Лайф писал, что в Ульяновской области, по данным пресс-службы местного избиркома, наибольший процент голосов набирает действующий врио региона Алексей Русских. Аналогичная ситуация и в Пензенской области, где победу на выборах одержал врио руководителя администрации Олег Мельниченко.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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