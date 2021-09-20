В Туве на выборах побеждает действующий врио главы республики Владислав Ховалыг

Врио главы Республики Тыва Владислав Ховалыг побеждает на выборах руководителя региона. Это следует из результатов обработки 92,51% протоколов.

Как сообщает региональный избирком, на данный момент Ховалыг набрал 88,89% голосов. На пост главы республики он баллотировался от "Единой России".