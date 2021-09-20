Лайф публикует кадры оказания помощи пострадавшим при стрельбе в Перми
Пока об их состоянии ничего не известно. Самого стрелка задержали сотрудники правоохранительных органов.
Лайф публикует кадры оказания помощи пострадавшим при стрельбе в Перми. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа появились кадры того, как студенты Пермского государственного университета оказывают помощь пострадавшим при стрельбе в учебном заведении.
Судя по количеству крови, некоторые из них получили достаточно серьёзные ранения. Пока об их состоянии ничего не известно. Как сообщали в пресс-службе университета, в результате стрельбы пострадали по меньшей мере четыре человека, есть погибшие.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла сегодня утром. Вооружённый мужчина в чёрной одежде и каске зашёл в здание около девяти часов утра. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Стрелок задержан.
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