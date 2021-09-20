Лайф публикует кадры оказания помощи пострадавшим при стрельбе в Перми

В распоряжении Лайфа появились кадры того, как студенты Пермского государственного университета оказывают помощь пострадавшим при стрельбе в учебном заведении.

Судя по количеству крови, некоторые из них получили достаточно серьёзные ранения. Пока об их состоянии ничего не известно. Как сообщали в пресс-службе университета, в результате стрельбы пострадали по меньшей мере четыре человека, есть погибшие.