Студентам пришлось выпрыгивать из окон Пермского университета, где неизвестный устроил стрельбу

Студентам пришлось выпрыгивать из окон Пермского университета. Видео © LIFE

Студенты Пермского университета, где неизвестный устроил стрельбу, выпрыгивали из окон, чтобы спастись. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как люди прыгают со второго этажа.

Некоторые учащиеся затаились в своих аудиториях. За кадром слышно, как их призывают сидеть тихо и отойти от окна.