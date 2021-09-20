Студентам пришлось выпрыгивать из окон Пермского университета, где неизвестный устроил стрельбу
Некоторые учащиеся затаились в своих аудиториях, за кадром слышно, как их призывают сидеть тихо.
Студентам пришлось выпрыгивать из окон Пермского университета. Видео © LIFE
Студенты Пермского университета, где неизвестный устроил стрельбу, выпрыгивали из окон, чтобы спастись. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как люди прыгают со второго этажа.
Некоторые учащиеся затаились в своих аудиториях. За кадром слышно, как их призывают сидеть тихо и отойти от окна.
Напомним, что около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Известно о четверых пострадавших. Все службы города и университета приведены в готовность.
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