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Студентам пришлось выпрыгивать из окон Пермского университета, где неизвестный устроил стрельбу

Некоторые учащиеся затаились в своих аудиториях, за кадром слышно, как их призывают сидеть тихо.

20 сентября, 07:23

Студентам пришлось выпрыгивать из окон Пермского университета. Видео © LIFE

Студенты Пермского университета, где неизвестный устроил стрельбу, выпрыгивали из окон, чтобы спастись. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как люди прыгают со второго этажа.

Некоторые учащиеся затаились в своих аудиториях. За кадром слышно, как их призывают сидеть тихо и отойти от окна.

Напомним, что около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Известно о четверых пострадавших. Все службы города и университета приведены в готовность.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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