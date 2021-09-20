Роскомнадзор запустит систему "Окулус" для поиска запрещённого контента в Сети
По словам эксперта, внедрение такой технологии может замедлить скорость работы Интернета.
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Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) Роскомнадзора в 2022 году планирует запустить систему "Окулус", которая займётся поиском противоправного контента в изображениях и видео в Сети.
Программа будет работать на основе искусственного интеллекта. В её задачи войдёт выявление распространения экстремистских материалов и порнографии, пропаганды наркотиков, призывов к массовым беспорядкам и самоубийству, сообщает "Коммерсант". В данный момент поиск противоправного контента осуществляется вручную, система позволит значительно ускорить этот процесс.
Однако эксперты отмечают, что реализация такого проекта — это достаточно сложная задача. По словам исполнительного директора Artezio Павла Адылина, если видео и изображения будут проходить через предварительную фильтрацию, скорость доступа в Интернет существенно замедлится, пользователю придётся ждать, пока искусственный интеллект проанализирует материалы.
"Разработка системы "Окулус" может стоить от десятков до сотен миллионов рублей, её внедрение обойдётся в миллиарды, а обслуживание — в десятки миллионов в год", — сказал совладелец компании "Ланит-Терком" Владимир Уфнаровский.
Ранее Роскомнадзор пригрозил Google, Facebook и Twitter оборотными штрафами. Иностранным компаниям и сервисам грозят санкции за неудаление противоправного контента и вмешательство в выборы.
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