Лайф выяснил личность стрелка, убившего пять человек в Пермском университете

Человеком, который сегодня утром открыл стрельбу в Пермском университете, оказался студент этого учебного заведения. Как сообщил Лайфу источник, речь идёт о Тимуре Б. 2003 года рождения.

По его словам, молодой человек производил выстрелы из помпового оружия. В результате действий злоумышленника пять человек погибло и шесть пострадало.