Лайф выяснил личность стрелка, убившего пять человек в Пермском университете
По предварительным данным, ещё шесть человек в результате нападения на вуз получили различные ранения.
Фото © Соцсети
Человеком, который сегодня утром открыл стрельбу в Пермском университете, оказался студент этого учебного заведения. Как сообщил Лайфу источник, речь идёт о Тимуре Б. 2003 года рождения.
По его словам, молодой человек производил выстрелы из помпового оружия. В результате действий злоумышленника пять человек погибло и шесть пострадало.
Напомним, сегодня утром очевидцы сообщили о стрельбе в Пермском государственном университете. На странице вуза в соцсети появилось сообщение с предупреждением об опасности, там попросили учащихся и преподавателей закрыться в аудиториях.
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