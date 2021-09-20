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Лайф выяснил личность стрелка, убившего пять человек в Пермском университете

По предварительным данным, ещё шесть человек в результате нападения на вуз получили различные ранения.

20 сентября, 07:32
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<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Человеком, который сегодня утром открыл стрельбу в Пермском университете, оказался студент этого учебного заведения. Как сообщил Лайфу источник, речь идёт о Тимуре Б. 2003 года рождения.

По его словам, молодой человек производил выстрелы из помпового оружия. В результате действий злоумышленника пять человек погибло и шесть пострадало.

Очевидцы сообщают о стрельбе в Пермском государственном университете

Очевидцы сообщают о стрельбе в Пермском государственном университете

Напомним, сегодня утром очевидцы сообщили о стрельбе в Пермском государственном университете. На странице вуза в соцсети появилось сообщение с предупреждением об опасности, там попросили учащихся и преподавателей закрыться в аудиториях.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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