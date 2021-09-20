Открывший стрельбу в Пермском университете ликвидирован

Студент, который устроил стрельбу в Пермском госуниверситете, ликвидирован. Об этом сообщили в вузе. Источник Лайфа уточнил, что нападавший при задержании оказал сопротивление и был ранен в бедро.

Напомним, сегодня утром очевидцы сообщили о стрельбе в Пермском государственном университете. На странице вуза в соцсети появилось сообщение с предупреждением об опасности, там попросили учащихся и преподавателей закрыться в аудиториях. Позже в вузе подтвердили, что произошло нападение. В результате трагедии погибло пять человек, шестеро пострадали.