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Открывший стрельбу в Пермском университете ликвидирован

Источник Лайфа уточнил, что нападавший при задержании оказал сопротивление и был ранен в бедро.

20 сентября, 07:37
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Студент, который устроил стрельбу в Пермском госуниверситете, ликвидирован. Об этом сообщили в вузе. Источник Лайфа уточнил, что нападавший при задержании оказал сопротивление и был ранен в бедро.

Студентам пришлось выпрыгивать из окон Пермского университета, где неизвестный устроил стрельбу

Студентам пришлось выпрыгивать из окон Пермского университета, где неизвестный устроил стрельбу

Напомним, сегодня утром очевидцы сообщили о стрельбе в Пермском государственном университете. На странице вуза в соцсети появилось сообщение с предупреждением об опасности, там попросили учащихся и преподавателей закрыться в аудиториях. Позже в вузе подтвердили, что произошло нападение. В результате трагедии погибло пять человек, шестеро пострадали.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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