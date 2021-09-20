СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в пермском университете
В результате трагедии погибло по меньшей мере пять человек. Данные о пострадавших уточняются.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы в Пермском государственном университете. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что дело будет расследоваться центральным аппаратом СК РФ.
"По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим", — говорится в сообщении.
Напомним, нападение на Пермский государственный университет произошло сегодня утром. Около девяти часов утра вооружённый мужчина в чёрной одежде вошёл в здание и открыл стрельбу. В результате погибло по меньшей мере пять человек.
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