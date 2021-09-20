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СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в пермском университете

В результате трагедии погибло по меньшей мере пять человек. Данные о пострадавших уточняются.

20 сентября, 07:40
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы в Пермском государственном университете. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что дело будет расследоваться центральным аппаратом СК РФ.

"По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим", — говорится в сообщении.

Студентам пришлось выпрыгивать из окон Пермского университета, где неизвестный устроил стрельбу

Студентам пришлось выпрыгивать из окон Пермского университета, где неизвестный устроил стрельбу

Напомним, нападение на Пермский государственный университет произошло сегодня утром. Около девяти часов утра вооружённый мужчина в чёрной одежде вошёл в здание и открыл стрельбу. В результате погибло по меньшей мере пять человек.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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