СК подтвердил данные о пяти погибших при стрельбе в пермском университете

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Следственный комитет РФ официально подтвердил данные о числе погибших при стрельбе в пермском университете. Личность подозреваемого установлена.

"Студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате пять человек погибли, шесть пострадали", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что при задержании в связи с оказанием сопротивления стрелок был ранен. Следствием собираются характеризующие материалы о нём, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также на место происшествия направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики СК России для оказания практической помощи в расследовании.