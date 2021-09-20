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СК подтвердил данные о пяти погибших при стрельбе в пермском университете

Личность злоумышленника установлена, при задержании он оказал сопротивление и был ранен, уточнили в ведомстве.

20 сентября, 07:53

Видео © LIFE

Следственный комитет РФ официально подтвердил данные о числе погибших при стрельбе в пермском университете. Личность подозреваемого установлена.

"Студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате пять человек погибли, шесть пострадали", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что при задержании в связи с оказанием сопротивления стрелок был ранен. Следствием собираются характеризующие материалы о нём, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также на место происшествия направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики СК России для оказания практической помощи в расследовании.

Студентам пришлось выпрыгивать из окон Пермского университета, где неизвестный устроил стрельбу

Студентам пришлось выпрыгивать из окон Пермского университета, где неизвестный устроил стрельбу

Напомним, что около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Официально вуз сообщил о четверых пострадавших. Все службы города и университета приведены в готовность.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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