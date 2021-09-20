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Опубликовано 20 сентября 2021, 11:13

"Единая Россия" набирает 49% голосов после обработки 90% протоколов

Фото © ТАСС / YURI KOCHETKOV

Фото © ТАСС / YURI KOCHETKOV

На втором месте со значительным отрывом идёт КПРФ, которая получила 19,56% голосов.

"Единая Россия" набирает более 49% голосов на выборах в Госдуму. Такие данные приводит информационный центр ЦИК по результатам обработки свыше 90% протоколов.

Также, исходя из данных, КПРФ набирает 19,56% голосов, ЛДПР — 7,51%, "Справедливая Россия — За правду" — 7,38%. Партия "Новые люди" замыкает пятёрку проходящих в Госдуму с 5,33% голосов.

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Напомним, "Единая Россия" сохранила конституционное большинство в нижней палате парламента, получив свыше 300 мандатов.

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Роман Имполитов
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