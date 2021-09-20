"Единая Россия" набирает 49% голосов после обработки 90% протоколов

На втором месте со значительным отрывом идёт КПРФ, которая получила 19,56% голосов.

"Единая Россия" набирает более 49% голосов на выборах в Госдуму. Такие данные приводит информационный центр ЦИК по результатам обработки свыше 90% протоколов.