Мишустин поручил главам Минздрава и Минобрнауки срочно лететь в Пермь
Как сообщал Лайф, по меньшей мере пять человек погибли при нападении на местный вуз сегодня утром.
Фото © ТАСС / Астахов Дмитрий
Министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минобрнауки Валерия Фалькова в срочном порядке вылетают в Пермь в связи с событиями в Пермском государственном университете. Такое поручение дал им премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Напомним, нападение на Пермский государственный университет произошло сегодня утром. Около девяти часов утра вооружённый парень в чёрной одежде вошёл в здание и открыл стрельбу. В результате погибло по меньшей мере пять человек. СК возбудил уголовное дело.
Комментариев: 0