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Мишустин поручил главам Минздрава и Минобрнауки срочно лететь в Пермь

Как сообщал Лайф, по меньшей мере пять человек погибли при нападении на местный вуз сегодня утром.

20 сентября, 08:01
<p>Фото © ТАСС / Астахов Дмитрий</p>

Фото © ТАСС / Астахов Дмитрий

Министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минобрнауки Валерия Фалькова в срочном порядке вылетают в Пермь в связи с событиями в Пермском государственном университете. Такое поручение дал им премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Напомним, нападение на Пермский государственный университет произошло сегодня утром. Около девяти часов утра вооружённый парень в чёрной одежде вошёл в здание и открыл стрельбу. В результате погибло по меньшей мере пять человек. СК возбудил уголовное дело.

Лайф выяснил личность стрелка, убившего пять человек в пермском университете

Лайф выяснил личность стрелка, убившего пять человек в пермском университете

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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