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Число погибших при стрельбе в пермском университете выросло до восьми

Правоохранители задержали подозреваемого, при этом он оказывал сопротивление, в результате чего получил ранение.

20 сентября, 08:03
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<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Количество погибших в результате стрельбы в Пермском госуниверситете выросло до восьми человек. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате восемь человек погибли, несколько пострадало", — говорится в сообщении.

Число пострадавших и погибших ещё уточняется. При задержании подозреваемый оказывал сопротивление, в результате чего был ранен.

Лайф публикует кадры оказания помощи пострадавшим при стрельбе в Перми

Лайф публикует кадры оказания помощи пострадавшим при стрельбе в Перми

Напомним, что около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского госуниверситета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Все службы города и университета приведены в готовность.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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