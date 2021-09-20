Число погибших при стрельбе в пермском университете выросло до восьми

Количество погибших в результате стрельбы в Пермском госуниверситете выросло до восьми человек. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате восемь человек погибли, несколько пострадало", — говорится в сообщении.

Число пострадавших и погибших ещё уточняется. При задержании подозреваемый оказывал сопротивление, в результате чего был ранен.