Учёные рассказали, как получить "сверхчеловеческий" иммунитет от ковида
Исследование даёт надежду на сведение опасности вируса к уровню лёгкой простуды.
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Вакцинация препаратами Pfizer или Moderna в сочетании с перенесённым коронавирусом способствует выработке антител, которые могут защитить переболевшего от любого штамма вируса. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на данные исследователей из Британии.
Согласно данным исследования, выработанные клетки иммунитета способны противостоять даже потенциальным вариациям ковида. Такой иммунитет учёные называют "сверхчеловеческим" (или "гибридным").
"Исходя из этих выводов, можно сказать, что иммунная система со временем получит преимущество перед вирусом. Если нам повезёт, со временем SARS-CoV-2 попадёт в категорию вирусов, из-за которых появляется лишь лёгкая простуда", — отметил вирусолог из Рокфеллеровского университета Пол Бьениас.
Ранее учёные предупредили о повышенной опасности мутировавшего коронавируса. В ходе эксперимента было выявлено, что медицинские маски на 50% снижают риск заражения. Поэтому пренебрегать защитой пока не стоит, убеждены специалисты.
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