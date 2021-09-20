Учёные рассказали, как получить "сверхчеловеческий" иммунитет от ковида

Вакцинация препаратами Pfizer или Moderna в сочетании с перенесённым коронавирусом способствует выработке антител, которые могут защитить переболевшего от любого штамма вируса. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на данные исследователей из Британии.

Согласно данным исследования, выработанные клетки иммунитета способны противостоять даже потенциальным вариациям ковида. Такой иммунитет учёные называют "сверхчеловеческим" (или "гибридным").

"Исходя из этих выводов, можно сказать, что иммунная система со временем получит преимущество перед вирусом. Если нам повезёт, со временем SARS-CoV-2 попадёт в категорию вирусов, из-за которых появляется лишь лёгкая простуда", — отметил вирусолог из Рокфеллеровского университета Пол Бьениас.