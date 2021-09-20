Противник вакцинации и финансовый гуру скончался от коронавируса

В Великобритании скончался известный противник антиковидных мер, гуру личных финансов Алан Стил. Как пишет Daily Mail, случилось это через месяц после его заражения коронавирусом.

В прошлую среду, отмечает издание, 74-летний мужчина скончался после того, как был госпитализирован с вирусом. За несколько часов до того, как его поместили на искусственную вентиляцию лёгких, он посоветовал друзьям "скрестить пальцы".

Daily Mail пишет, что Стил был активным противником ношения масок, ограничительных мер со стороны властей. Эти идеи он распространял среди тысяч своих подписчиков. Известность же некогда приобрёл совсем не благодаря медицине. У Стила был финансовый талант, благодаря которому он сколотил состояние и учил этому других.