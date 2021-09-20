Готовили 12 месяцев: Дуров представил масштабное обновление Telegram
У прошлой версии были ограничения, которые вскоре не позволили бы регистрироваться новым пользователям.
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о масштабном обновлении этого приложения. Команда разработчиков трудилась 12 месяцев, чтобы подготовить его 64-битную версию вместо 32-битной.
Дуров отметил, что обновлённое приложение получило одобрение Apple и теперь может использоваться. Разработчикам пришлось "перестроить почти все приложения, архитектуру хранения данных и скрипты".
"Обновление обладает решающим значением для того, чтобы новые пользователи могли регистрироваться в Telegram, а существующие продолжали создавать каналы и группы", — пишет Дуров в своём телеграм-канале.
По его словам, пользователи заметят, что новая версия работает без ошибок. Правда, некоторым придётся подождать "минуту или две", прежде чем база данных обновится под 64-битный вариант.
Ранее Лайф рассказывал, что количество скачиваний Telegram превысило миллиард. Крупнейшим рынком для мессенджера оказалась Индия. Несмотря на огромную разницу в количестве населения, на втором месте идёт Россия.
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