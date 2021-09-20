Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о масштабном обновлении этого приложения. Команда разработчиков трудилась 12 месяцев, чтобы подготовить его 64-битную версию вместо 32-битной.

Дуров отметил, что обновлённое приложение получило одобрение Apple и теперь может использоваться. Разработчикам пришлось "перестроить почти все приложения, архитектуру хранения данных и скрипты".

"Обновление обладает решающим значением для того, чтобы новые пользователи могли регистрироваться в Telegram, а существующие продолжали создавать каналы и группы", — пишет Дуров в своём телеграм-канале.

По его словам, пользователи заметят, что новая версия работает без ошибок. Правда, некоторым придётся подождать "минуту или две", прежде чем база данных обновится под 64-битный вариант.