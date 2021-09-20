Россияне сильнее залезли в долги по кредитным картам
Показатели достигли уровня, который был до пандемии коронавируса. Банки выдают карт больше и увеличивают по ним лимиты.
Фото © ТАСС / Семён Лиходеев
Объём одобренных российскими банками лимитов по кредитным картам в августе достиг допандемийного значения. Как говорят в бюро кредитных историй "Эквифакс", одобрено 77,2 миллиарда рублей, что на 29% больше показателя того же месяца 2020 года и на 8% больше июля 2021 года.
"Аналогичные и более высокие объёмы кредитования встречались весной текущего года и в допандемийные месяцы", — говорит глава бюро Олег Лагуткин, слова которого приводит ТАСС.
Лагуткин уточняет, что этого удалось достичь за счёт роста как числа выдаваемых карт, так и средней суммы лимита. Причём происходит это на фоне увеличивающихся процентных ставок.
А ранее Лайф рассказывал, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина анонсировала возврат ставок по вкладам в реально положительную зону. По мнению главы ЦБ, рост процентов на привлечение средств не вызовет трудностей у банков, которые ранее выдавали длинные кредиты по низким ставкам.
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