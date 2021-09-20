Россияне сильнее залезли в долги по кредитным картам

Объём одобренных российскими банками лимитов по кредитным картам в августе достиг допандемийного значения. Как говорят в бюро кредитных историй "Эквифакс", одобрено 77,2 миллиарда рублей, что на 29% больше показателя того же месяца 2020 года и на 8% больше июля 2021 года.

"Аналогичные и более высокие объёмы кредитования встречались весной текущего года и в допандемийные месяцы", — говорит глава бюро Олег Лагуткин, слова которого приводит ТАСС.

Лагуткин уточняет, что этого удалось достичь за счёт роста как числа выдаваемых карт, так и средней суммы лимита. Причём происходит это на фоне увеличивающихся процентных ставок.