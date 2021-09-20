НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россияне сильнее залезли в долги по кредитным картам

Показатели достигли уровня, который был до пандемии коронавируса. Банки выдают карт больше и увеличивают по ним лимиты.

20 сентября, 02:02
<p>Фото © ТАСС / Семён Лиходеев</p>

Фото © ТАСС / Семён Лиходеев

Объём одобренных российскими банками лимитов по кредитным картам в августе достиг допандемийного значения. Как говорят в бюро кредитных историй "Эквифакс", одобрено 77,2 миллиарда рублей, что на 29% больше показателя того же месяца 2020 года и на 8% больше июля 2021 года.

"Аналогичные и более высокие объёмы кредитования встречались весной текущего года и в допандемийные месяцы", — говорит глава бюро Олег Лагуткин, слова которого приводит ТАСС.

Лагуткин уточняет, что этого удалось достичь за счёт роста как числа выдаваемых карт, так и средней суммы лимита. Причём происходит это на фоне увеличивающихся процентных ставок.

Один кредит в руки: Кому ЦБ запретит брать в долг

Один кредит в руки: Кому ЦБ запретит брать в долг

А ранее Лайф рассказывал, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина анонсировала возврат ставок по вкладам в реально положительную зону. По мнению главы ЦБ, рост процентов на привлечение средств не вызовет трудностей у банков, которые ранее выдавали длинные кредиты по низким ставкам.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1