Пять партий преодолевают порог прохождения в ГД по итогам обработки 50% голосов
Лидируют единороссы. Они также побеждают в подавляющем большинстве одномандатных округов — 194 из 225.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
"Единая Россия" получает 46,11% голосов по результатам обработки 50% избирательных протоколов. Пятипроцентный порог преодолевает ещё четыре партии. Об этом сообщают в ЦИК РФ.
Согласно данным Центральной избирательной комиссии, второе место удерживает КПРФ — 21,40%, третье за ЛДПР — 8,07%. На четвёртом находится "Справедливая Россия — За правду" — 7,62%, на пятом "Новые люди" — 5,97%.
Единороссы также побеждают в подавляющем большинстве одномандатных округов — 194 из 225. К тому же набирают больше других на выборах в законодательные собрания регионов.
Напомним, что накануне завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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