НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пять партий преодолевают порог прохождения в ГД по итогам обработки 50% голосов

Лидируют единороссы. Они также побеждают в подавляющем большинстве одномандатных округов — 194 из 225.

20 сентября, 01:34
<p>Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

"Единая Россия" получает 46,11% голосов по результатам обработки 50% избирательных протоколов. Пятипроцентный порог преодолевает ещё четыре партии. Об этом сообщают в ЦИК РФ.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, второе место удерживает КПРФ — 21,40%, третье за ЛДПР — 8,07%. На четвёртом находится "Справедливая Россия — За правду" — 7,62%, на пятом "Новые люди" — 5,97%.

Глава Минцифры назвал страну, откуда чаще совершали кибератаки на голосование

Глава Минцифры назвал страну, откуда чаще совершали кибератаки на голосование

Единороссы также побеждают в подавляющем большинстве одномандатных округов — 194 из 225. К тому же набирают больше других на выборах в законодательные собрания регионов.

Напомним, что накануне завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Михаил Дегтярёв побеждает в первом туре на выборах главы Хабаровского края

сегодня в 00:20

Памфилова назвала уткой сообщения о переносе подведения итогов онлайн-голосования

вчера в 22:51

Глава Минцифры назвал страну, откуда чаще совершали кибератаки на голосование

вчера в 23:48

"Можем извлечь выгоду": Саакашвили назвал запуск "Северного потока — 2" полезной катастрофой для Украины

сегодня в 01:51

Метеоролог предупредил о резком похолодании на российских курортах

сегодня в 01:20

Новости партнеров

Layer 1