Пять партий преодолевают порог прохождения в ГД по итогам обработки 50% голосов

"Единая Россия" получает 46,11% голосов по результатам обработки 50% избирательных протоколов. Пятипроцентный порог преодолевает ещё четыре партии. Об этом сообщают в ЦИК РФ.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, второе место удерживает КПРФ — 21,40%, третье за ЛДПР — 8,07%. На четвёртом находится "Справедливая Россия — За правду" — 7,62%, на пятом "Новые люди" — 5,97%.

Единороссы также побеждают в подавляющем большинстве одномандатных округов — 194 из 225. К тому же набирают больше других на выборах в законодательные собрания регионов.