Россиянам рассказали об отказе турецких отелей заселять одиноких мужчин

В Турции некоторые отели отказываются заселять одиноких мужчин. Об этом рассказали президент Союза туристических агентств Сергей Голов и генеральный директор туристической компании "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

"Турки в основном говорят, что их отели предназначены для семейного отдыха и одиноким мужчинам там делать нечего. Мать с ребёнком могут разместить, как и отца с ребёнком", — говорит Голов в беседе с Ura.ru.

Мкртчян же уточняет, что речь пока идёт лишь о некоторых отелях. К тому же проблема скорее касается компаний из мужчин. У одиночек трудностей с бронированием обычно не возникает.

"Когда ты один, легко забронировать, такой проблемы нет. С девушками такой проблемы нет нигде в мире", — подчеркнул директор туристической компании.