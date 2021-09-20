Метеоролог предупредил о резком похолодании на российских курортах
По словам Романа Вильфанда, ещё в понедельник будет тепло и хорошо, а уже во вторник-среду столбики термометров рухнут вниз.
Фото © Pexels
Со вторника-среды в Крыму и Краснодарском крае ожидается похолодание на пять-шесть градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что столбики термометров на российских курортах не будут подниматься выше 20-градусной отметки.
"В Крыму ещё в понедельник тепло, хорошая погода, около 25 градусов, но со вторника температура уже не будет выше 20 градусов. То есть понижение температуры будет сразу на пять-шесть градусов", — сообщил Вильфанд в интервью ТАСС.
Аналогично снизится температура воздуха и в Краснодарском крае, отметил метеоролог, только чуть позже — в среду. Если пока в Сочи 25–27 градусов, то с середины недели выше 20 уже не будет.
Ранее Лайф сообщал о резком похолодании в европейской части страны. Как отметил Вильфанд, наиболее заметным оно будет на Средней и Нижней Волге, а также на Урале.
Комментариев: 0