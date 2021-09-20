Один кредит в руки: Кому ЦБ запретит брать в долг Центробанк хочет получить право ограничить выдачу кредитов гражданам. Кто может от этого пострадать, разбирался Лайф. 19 сентября, 21:40 Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что возглавляемое ею ведомство планирует в ближайшее время установить строгие правила для всех банков и микрофинансовых организаций, занимающихся кредитованием россиян. Соответствующий законопроект (№ 1135194-7) уже находится на рассмотрении Госдумы, и есть основания полагать, что её новый состав примет закон уже этой осенью (документ ещё не прошёл ни одного чтения, но в нём заложена дата начала его действия — 1 января 2022 года).

Кстати, ЦБ совершенно не скрывает, что готов устанавливать прямые запреты на выдачу некоторых видов ссуд сразу же, как только получит на это право. Как следует из законопроекта, под прицел регулятора попадут прежде всего необеспеченные займы (то есть все, кроме ипотеки и автокредитования), так как именно эти кредитные продукты оказывают значительное влияние на закредитованность россиян, рост которой, в свою очередь, может угрожать устойчивости некоторых российских банков. И, чтобы не допустить повторения ситуации с массовыми санациями (с 2013 года количество банков в РФ сократилось с 956 до 366), Центробанк намерен заняться ограничениями — устанавливать, сколько кредитов определённого вида может в квартал выдавать банк или микрофинансовая организация.

— Желание ЦБ упорядочить выдачу необеспеченных кредитов активно декларируется уже на протяжении трёх лет, — отметил кандидат экономических наук, начальник аналитического отдела компании "Риком-Траст" Олег Абелев. — Но если раньше это были только устные призывы к банкам, мол, выдавайте только платёжеспособным, то теперь Центробанк перешёл к реальным действиям, которые заставят банки ужесточить свою кредитную политику.

Фото © Shutterstock

Очевидно, что анонс от руководителя ЦБ о грядущих мерах возник в связи с небывалым ростом беззалогового кредитования. Согласно статистике, только в августе этого года россиянам предоставлено 1,82 млн нецелевых потребительских кредитов, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений, ведущихся с 1991 года. Всего за этот год с начала января по сентябрь только банки выдали населению 12,5 млн потребкредитов. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но в этой массе не учтены и самые рискованные ссуды — выданные микрофинансовыми организациями (ещё примерно 11 млн).

— Как это ни парадоксально, но приход пандемии сыграл банкам на руку. У людей по понятным причинам стало меньше собственных средств, они стали чаще обращаться за заёмными, — пояснил старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — А банки перешли к новому виду бизнеса — практике "тотального впаривания" кредитов, ведь это выгодно (особенно при росте ставок), так как из общей массы заёмщиков проблемных всего 10–15%, а их долги вполне можно продать коллекторам или взыскать по упрощённой юридической схеме — через судебный приказ.

Как намекнула Эльвира Набиуллина, лоббируемый ЦБ законопроект об усилении регулирования ссуд для физических лиц вначале встретил непонимание со стороны банковского сообщества, но постепенно все противоречия были устранены.

Конечно, "непонимание" банкиров вполне объяснимо, ведь им предлагают отказаться от выгодных схем по получению доходов, но, как видно, ЦБ умеет убеждать своих поднадзорных.

Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев

Чиновники тоже не в восторге от желания Центробанка "прикрутить" поток необеспеченных кредитов, потому что это влияет на статистику.

— Скорее всего, несмотря на противодействие чиновников, ЦБ сумеет получить полномочия запрещать отдельным банкам отдельные виды кредитования населения, — считает руководитель службы внутреннего контроля одного из крупнейших российских банков. — Да, возможно, от Центробанка потребуют определить более чёткие параметры, при которых будет вводиться запрет, но всё равно с большой долей вероятности такой инструмент регулятор получит.

А что получат россияне?

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Вне зависимости от принятия закона о регулировании потребкредитования, на котором настаивает Центробанк, с 2022 года банки наверняка всё равно сократят выдачи необеспеченных кредитов гражданам с неподтверждёнными доходами и пенсионерам. Во-первых, это связано с изменением возможности взыскивать такие долги (в будущем году полноценно заработает закон о защите прожиточного минимума должников от изъятия). Во-вторых, ожидается, что скажется эффект от введённого в июле этого года ужесточения банковских нормативов предельно допустимой нагрузки для каждого заёмщика (не более 50% от дохода).

Уже сейчас некоторые кредитные организации перерабатывают свою стратегию в пользу увеличения доли кредитов с твёрдым залогом, а по прочим видам кредитования наблюдается медленный, но уверенный рост процентной ставки. Пока его принято увязывать с повышением ключевой ставки ЦБ, но в перспективе, скорее всего, беззалоговые кредиты будут доступны только клиентам с хорошей кредитной историей и проверенной платёжеспособностью.

Авторы Максим Греков