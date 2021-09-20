Apple решила отказаться от ещё одной детали в упаковке нового iPhone 13

Apple решила отказаться от ещё одной детали при упаковке нового iPhone 13. Фото © Twitter / DuanRui

При распаковке нового iPhone 13 пользователи гаджета не обнаружат на коробке пластиковой плёнки. Об этом сообщает Apple Insider. Будет только стикер-пломба, которую нужно будет потянуть и оторвать для доступа к содержимому.

Такая мера объясняется компанией заботой об экологии. Apple уже много лет применяет аналогичную систему отрыва к упаковке аксессуаров. До этого компания избавилась ещё от одной детали — перестала класть зарядку в коробку с устройством.