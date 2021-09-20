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Apple решила отказаться от ещё одной детали в упаковке нового iPhone 13

До этого компания уже избавилась от жизненно важного для гаджета аксессуара — перестала класть зарядку в коробку с устройством.

20 сентября, 01:57
<p>Фото © <a href="https://www.apple.com/ru/iphone-13-pro/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Apple </a></p>

Фото © Apple

Apple решила отказаться от ещё одной детали при упаковке нового iPhone 13. Фото © Twitter / DuanRui

Apple решила отказаться от ещё одной детали при упаковке нового iPhone 13. Фото © Twitter / DuanRui

При распаковке нового iPhone 13 пользователи гаджета не обнаружат на коробке пластиковой плёнки. Об этом сообщает Apple Insider. Будет только стикер-пломба, которую нужно будет потянуть и оторвать для доступа к содержимому.

Такая мера объясняется компанией заботой об экологии. Apple уже много лет применяет аналогичную систему отрыва к упаковке аксессуаров. До этого компания избавилась ещё от одной детали — перестала класть зарядку в коробку с устройством.

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Ранее Лайф сообщал, что россиянам стали предлагать за 100 тысяч места в очереди за новым iPhone. И это цена за сутки. Впрочем, потенциальному клиенту есть из чего и кого выбрать — предложение услуги широкое.

Напомним, 14 сентября Apple официально презентовала iPhone 13 и iPhone 13 mini. Также компания показала новые iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, а ещё планшеты iPad и iPad mini. Лайф называл пять причин, почему не стоит покупать новый iPhone 13.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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