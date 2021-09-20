"Единая Россия" набрала почти 50% голосов после обработки 99% протоколов
Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
Ранее сообщалось, что партия оставила за собой конституционное большинство в нижней палате парламента.
По результатам обработки 99% протоколов "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму, набирая 49,82% голосов. Такие данные приводятся в информационном центре ЦИК РФ.
Следом идёт КПРФ, которая к настоящему моменту набрала ровно 19% голосов избирателей. На третьем месте — ЛДПР с 7,49% голосов, на четвёртом месте с небольшим отрывом — "Справедливая Россия — За правду" (7,42% голосов). "Новые люди" получили 5,35% голосов.
Напомним, "Единая Россия" сохранила конституционное большинство в нижней палате парламента, получив свыше 300 мандатов. Как сообщал Лайф, президент России Владимир Путин положительно оценил результаты партии на прошедших выборах.