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"Единая Россия" набрала почти 50% голосов после обработки 99% протоколов

Ранее сообщалось, что партия оставила за собой конституционное большинство в нижней палате парламента.

20 сентября, 11:11
<p>Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

По результатам обработки 99% протоколов "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму, набирая 49,82% голосов. Такие данные приводятся в информационном центре ЦИК РФ.

Следом идёт КПРФ, которая к настоящему моменту набрала ровно 19% голосов избирателей. На третьем месте — ЛДПР с 7,49% голосов, на четвёртом месте с небольшим отрывом — "Справедливая Россия — За правду" (7,42% голосов). "Новые люди" получили 5,35% голосов.

Состав фракции "Единой России" в Госдуме обновится более чем наполовину

Состав фракции "Единой России" в Госдуме обновится более чем наполовину

Напомним, "Единая Россия" сохранила конституционное большинство в нижней палате парламента, получив свыше 300 мандатов. Как сообщал Лайф, президент России Владимир Путин положительно оценил результаты партии на прошедших выборах.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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