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Регион
Опубликовано 20 сентября 2021, 14:11

"Единая Россия" набрала почти 50% голосов после обработки 99% протоколов

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Ранее сообщалось, что партия оставила за собой конституционное большинство в нижней палате парламента.

По результатам обработки 99% протоколов "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму, набирая 49,82% голосов. Такие данные приводятся в информационном центре ЦИК РФ.

Следом идёт КПРФ, которая к настоящему моменту набрала ровно 19% голосов избирателей. На третьем месте — ЛДПР с 7,49% голосов, на четвёртом месте с небольшим отрывом — "Справедливая Россия — За правду" (7,42% голосов). "Новые люди" получили 5,35% голосов.

Состав фракции "Единой России" в Госдуме обновится более чем наполовину
Состав фракции "Единой России" в Госдуме обновится более чем наполовину

Напомним, "Единая Россия" сохранила конституционное большинство в нижней палате парламента, получив свыше 300 мандатов. Как сообщал Лайф, президент России Владимир Путин положительно оценил результаты партии на прошедших выборах.

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Роман Имполитов
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