"Единая Россия" набрала почти 50% голосов после обработки 99% протоколов

Ранее сообщалось, что партия оставила за собой конституционное большинство в нижней палате парламента.

По результатам обработки 99% протоколов "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму, набирая 49,82% голосов. Такие данные приводятся в информационном центре ЦИК РФ.