Верховный суд запретил разводить сельскохозяйственных животных на землях, которые предназначены для садоводства. Об этом сообщает "Российская газета".

Такой вердикт суд вынес после того, как туда обратилась жительница Волгограда, которой ранее был выписан штраф за курятник на садовом участке. Женщину оштрафовали на десять тысяч рублей, что является наименьшим размером наказания. Как правило, размер штрафа определяется из расчёта от 0,5% до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей.

"Заводить скот можно в том случае, если ваш участок относится к личному подсобному хозяйству", — прокомментировала решение суда член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Она добавила, что завести в саду можно пчёл, установив улей в соответствии со всеми требованиями и заручившись согласием соседей. А вот разведение кур и другой живности там, где должны расти яблони, является использованием земли не по целевому назначению и будет считаться нарушением.