Минздрав уточнил, что в результате стрельбы в пермском университете погибло шесть человек
Для помощи пострадавшим в город направлена бригада специалистов федеральных учреждений, которая включает анестезиологов-реаниматологов, хирургов, травматологов.
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По уточнённым данным Минздрава РФ, в результате стрельбы в Пермском государственном университете погибло шесть человек. При этом ранее СК сообщал о восьми жертвах.
"По оперативным данным Федерального центра медицины катастроф, в результате инцидента в Пермском госуниверситете шесть человек погибло, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 — с огнестрельными ранениями", — говорится в сообщении.
По поручению главы ведомства Михаила Мурашко в Пермь направлена бригада специалистов федеральных учреждений, которая включает анестезиологов-реаниматологов, хирургов, травматологов.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла сегодня утром. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако всё же жертв избежать не удалось. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, сейчас он находится на ИВЛ.
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