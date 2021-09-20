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Минздрав уточнил, что в результате стрельбы в пермском университете погибло шесть человек

Для помощи пострадавшим в город направлена бригада специалистов федеральных учреждений, которая включает анестезиологов-реаниматологов, хирургов, травматологов.

20 сентября, 10:56
<p>Кадр видео © LIFE</p>

Кадр видео © LIFE

По уточнённым данным Минздрава РФ, в результате стрельбы в Пермском государственном университете погибло шесть человек. При этом ранее СК сообщал о восьми жертвах.

"По оперативным данным Федерального центра медицины катастроф, в результате инцидента в Пермском госуниверситете шесть человек погибло, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 — с огнестрельными ранениями", — говорится в сообщении.

По поручению главы ведомства Михаила Мурашко в Пермь направлена бригада специалистов федеральных учреждений, которая включает анестезиологов-реаниматологов, хирургов, травматологов.

Камеры сняли момент, как силовики ответным огнём ранили пермского стрелка

Камеры сняли момент, как силовики ответным огнём ранили пермского стрелка

Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла сегодня утром. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако всё же жертв избежать не удалось. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, сейчас он находится на ИВЛ.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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