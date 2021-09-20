Минздрав уточнил, что в результате стрельбы в пермском университете погибло шесть человек

По уточнённым данным Минздрава РФ, в результате стрельбы в Пермском государственном университете погибло шесть человек. При этом ранее СК сообщал о восьми жертвах.

"По оперативным данным Федерального центра медицины катастроф, в результате инцидента в Пермском госуниверситете шесть человек погибло, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 — с огнестрельными ранениями", — говорится в сообщении.