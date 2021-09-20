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Камеры сняли момент, как силовики ответным огнём ранили пермского стрелка

Источники Лайфа не подтверждают данные о гибели 18-летнего Тимура Б. По нашим данным, он находится в больнице в тяжёлом состоянии.

20 сентября, 09:45
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Камеры сняли момент, когда силовики ответным огнём ранили напавшего на вуз в Перми

Видео © телеграм-канал LifeShot

Камеры видеонаблюдения сняли момент, когда силовики ответным огнём ранили 18-летнего Тимура Б., напавшего на вуз в Перми. Видео публикует телеграм-канал LifeShot. Напавший находится в краевой больнице, его подключили к ИВЛ, состояние тяжёлое. Информацию СМИ о гибели стрелка источники Лайфа не подтверждают.

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Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла сегодня утром. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл в здание около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. По последним данным, в результате нападения погибло девять человек.


Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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