Камеры сняли момент, как силовики ответным огнём ранили пермского стрелка

Камеры видеонаблюдения сняли момент, когда силовики ответным огнём ранили 18-летнего Тимура Б., напавшего на вуз в Перми. Видео публикует телеграм-канал LifeShot. Напавший находится в краевой больнице, его подключили к ИВЛ, состояние тяжёлое. Информацию СМИ о гибели стрелка источники Лайфа не подтверждают.

Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла сегодня утром. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл в здание около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. По последним данным, в результате нападения погибло девять человек.



