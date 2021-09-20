Александр Емельяненко согласился на реванш с Кокляевым

Двукратный чемпион России по тяжёлой атлетике и четырёхкратный обладатель Кубка России Михаил Кокляев заявил, что договорился о реванше с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Об этом сообщает News.ru.

Поединок планируется провести в 2022 году. В первом бою, который прошёл в ноябре 2019 года на "ВТБ-арене" в Москве по правилам бокса, Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде.

"На следующий год планируем. Он дал согласие. Официально мы ещё не заявляли об этом. Скоро начнём раскачивать бой. Через наших представителей переговоры ведутся, хотелось бы снова на базе "Рен-ТВ", — сказал Кокляев.