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Фальков призвал изменить систему охраны российских вузов после стрельбы в Перми

В результате нападения девять человек погибли, ещё 20 получили ранения.

20 сентября, 09:43
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=775325539543009&set=ecnf.100011967093193" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Валерий Фальков</a></p>

Фото © Facebook / Валерий Фальков

Стрельба в пермском университете показала необходимость изменить систему охраны в российских вузах, считает министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Ужасная трагедия, произошедшая в пермском университете, ставит вопрос о необходимости дополнительных мер контроля безопасности в высших учебных заведениях России",  сказал он в беседе с Ura.ru.

Лайф публикует список пострадавших при стрельбе в Перми

Лайф публикует список пострадавших при стрельбе в Перми

Напомним, нападение на Пермский государственный университет произошло сегодня. Около девяти часов утра вооружённый парень в чёрной одежде вошёл в здание и открыл стрельбу. В результате погибло девять человек. СК возбудил уголовное дело по факту случившегося.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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