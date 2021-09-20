Фальков призвал изменить систему охраны российских вузов после стрельбы в Перми
В результате нападения девять человек погибли, ещё 20 получили ранения.
Фото © Facebook / Валерий Фальков
Стрельба в пермском университете показала необходимость изменить систему охраны в российских вузах, считает министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"Ужасная трагедия, произошедшая в пермском университете, ставит вопрос о необходимости дополнительных мер контроля безопасности в высших учебных заведениях России", — сказал он в беседе с Ura.ru.
Напомним, нападение на Пермский государственный университет произошло сегодня. Около девяти часов утра вооружённый парень в чёрной одежде вошёл в здание и открыл стрельбу. В результате погибло девять человек. СК возбудил уголовное дело по факту случившегося.
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