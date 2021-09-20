Фальков призвал изменить систему охраны российских вузов после стрельбы в Перми

Стрельба в пермском университете показала необходимость изменить систему охраны в российских вузах, считает министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Ужасная трагедия, произошедшая в пермском университете, ставит вопрос о необходимости дополнительных мер контроля безопасности в высших учебных заведениях России", — сказал он в беседе с Ura.ru.