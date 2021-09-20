Студент пермского университета рассказал, как Dota спасла ему жизнь
В результате ЧП в вузе погибло девять человек, ранения разной тяжести получили ещё 20.
Фото © Zuma / TASS
Один из студентов Пермского государственного университета, в котором сегодня утром произошла стрельба, рассказал, что пропустил занятия из-за компьютерной игры, в результате чего, вероятно, спас себе жизнь.
"Ура, хорошо, что сегодня не пошёл. С утра в "дотку" играю. Dota спасла мне жизнь, вот так вот", — написал парень под ником Jaret Leto в официальной группе учебного учреждения во "ВКонтакте".
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла сегодня утром. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. По последним данным, в результате нападения погибло девять человек.
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