Студент пермского университета рассказал, как Dota спасла ему жизнь

Один из студентов Пермского государственного университета, в котором сегодня утром произошла стрельба, рассказал, что пропустил занятия из-за компьютерной игры, в результате чего, вероятно, спас себе жизнь.

"Ура, хорошо, что сегодня не пошёл. С утра в "дотку" играю. Dota спасла мне жизнь, вот так вот", — написал парень под ником Jaret Leto в официальной группе учебного учреждения во "ВКонтакте".