Диетологи рассказали, что нельзя есть при постковидном синдроме

При постковидном синдроме пациентам нужно отказаться от продуктов, провоцирующих воспаления. Об этом Ura.ru рассказали директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург и семейный доктор, гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов.

Дело в том, что постковидный синдром — это повышение воспалительной активности в организме. Подобное лежит в основе возрастных болезней — гипертонии, атеросклерозов, онкозаболеваний, поэтому в этом случае Гинзбург считает эффективной противовоспалительную диету.

"Нужно по возможности убрать сахар и продукты с высоким гликемическим индексом, то есть изделия из просеянной муки, картофель, рис. Также пальмовое, подсолнечное, кукурузное, соевое масло, маргарин, красное мясо и изделия из него, сосиски, сардельки, продукты глубокой переработки", — отметил Михаил Гинзбург.

А вот добавить в рацион врач советует продукты, богатые омега-3 и жирными кислотами: жирная морская рыба, льняное и оливковое масло, овощи, ягоды, зелень, не слишком сладкие фрукты, кисломолочные напитки без сахара, сложные углеводы — гречка, овсянка, хлеб с отрубями.

Гастроэнтеролог Никита Харлов уточняет, что такая противовоспалительная диета также способствует восстановлению нервной системы.

"Постковидный синдром протекает на уровне нервной системы, и нервную систему лучше поставить на реабилитацию. Чем меньше свободных углеводов в крови есть, тем больше мозг мобилизуется и переходит в защитный режим", — объяснил он.