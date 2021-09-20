В учебных заведениях Прикамья отменили занятия из-за стрельбы в университете
В учреждениях призвали провести максимальную работу по усилению мер безопасности.
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В связи со стрельбой в Пермском госуниверситете глава края Дмитрий Махонин отменил все занятия в школах, техникумах и колледжах. Об этом сообщается в пресс-службе губернатора и Правительства Пермского края.
"За сегодняшний день образовательные организации должны провести максимальную работу по усилению всех мер безопасности. В учреждения нельзя допускать посторонних лиц, в том числе родителей. Необходимо проверять все крупногабаритные сумки и пакеты", — говорится в сообщении.
На место происшествия приехал губернатор Пермского края. Махонин выражает соболезнования родным и близким погибших. Как отмечают в пресс-службе, всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла сегодня утром. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл в здание около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. По последним данным, в результате нападения погибло девять человек.
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