НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Наблюдатели от СНГ назвали выборы в Госдуму соответствующими закону

Трёхдневный формат голосования полностью оправдан сложившейся эпидситуацией и географическим масштабом страны, заявили эксперты.

20 сентября, 09:15
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

На прошедших выборах в Государственную думу РФ не зафиксировано нарушений, кардинально влияющих на результат голосования. Об этом на заседании ЦИК заявил глава миссии наблюдателей от СНГ за выборами в Госдуму Ильхом Нематов.

"Члены нашей миссии присутствовали при подсчёте голосов — и меня проинформировали, что подсчёт проходил в рамках закона. Миссия наблюдателей не зафиксировала каких-либо серьёзных системных нарушений, которые повлияли бы на результат, итоги голосования", — сказал Нематов, подчеркнув соответствие мероприятия законодательству РФ и принципам проведения демократических выборов.

По его словам, трёхдневный формат голосования полностью оправдан эпидобстановкой в России и её географическим масштабом, а ряд новшеств — камеры наблюдения и дистанционное голосование — помог избежать различных фальсификаций. Всё это также позитивно повлияло на явку избирателей.

Кадыров с большим отрывом побеждает на выборах главы Чечни

Кадыров с большим отрывом побеждает на выборах главы Чечни

После обработки 90% протоколов "Единая Россия" набрала 49% голосов на выборах в Госдуму. КПРФ получает 19,56% голосов, ЛДПР — 7,51%, "Справедливая Россия – За правду" — 7,38%. Партия "Новые люди" замыкает пятёрку проходящих в нижнюю палату парламента с 5,33% голосов.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Актёр Дмитрий Певцов и певец Денис Майданов проходят в Госдуму

сегодня в 11:05

"Единая Россия" победила на выборах в Чечне и Ингушетии

сегодня в 10:59

Цыпочки вне закона: ВС запретил разводить сельскохозяйственную живность на садовых участках

сегодня в 11:00

Фанаты увидели красавицу из "Дома-2" без фотошопа и поняли, что бессильна оказалась даже пластика

сегодня в 11:03

Младший лейтенант-герой рассказал, как обезвредил пермского стрелка

сегодня в 10:56

Новости партнеров

Layer 1