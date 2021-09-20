Наблюдатели от СНГ назвали выборы в Госдуму соответствующими закону

На прошедших выборах в Государственную думу РФ не зафиксировано нарушений, кардинально влияющих на результат голосования. Об этом на заседании ЦИК заявил глава миссии наблюдателей от СНГ за выборами в Госдуму Ильхом Нематов.

"Члены нашей миссии присутствовали при подсчёте голосов — и меня проинформировали, что подсчёт проходил в рамках закона. Миссия наблюдателей не зафиксировала каких-либо серьёзных системных нарушений, которые повлияли бы на результат, итоги голосования", — сказал Нематов, подчеркнув соответствие мероприятия законодательству РФ и принципам проведения демократических выборов.

По его словам, трёхдневный формат голосования полностью оправдан эпидобстановкой в России и её географическим масштабом, а ряд новшеств — камеры наблюдения и дистанционное голосование — помог избежать различных фальсификаций. Всё это также позитивно повлияло на явку избирателей.