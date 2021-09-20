Наблюдатели от СНГ назвали выборы в Госдуму соответствующими закону
Трёхдневный формат голосования полностью оправдан сложившейся эпидситуацией и географическим масштабом страны, заявили эксперты.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
На прошедших выборах в Государственную думу РФ не зафиксировано нарушений, кардинально влияющих на результат голосования. Об этом на заседании ЦИК заявил глава миссии наблюдателей от СНГ за выборами в Госдуму Ильхом Нематов.
"Члены нашей миссии присутствовали при подсчёте голосов — и меня проинформировали, что подсчёт проходил в рамках закона. Миссия наблюдателей не зафиксировала каких-либо серьёзных системных нарушений, которые повлияли бы на результат, итоги голосования", — сказал Нематов, подчеркнув соответствие мероприятия законодательству РФ и принципам проведения демократических выборов.
По его словам, трёхдневный формат голосования полностью оправдан эпидобстановкой в России и её географическим масштабом, а ряд новшеств — камеры наблюдения и дистанционное голосование — помог избежать различных фальсификаций. Всё это также позитивно повлияло на явку избирателей.
После обработки 90% протоколов "Единая Россия" набрала 49% голосов на выборах в Госдуму. КПРФ получает 19,56% голосов, ЛДПР — 7,51%, "Справедливая Россия – За правду" — 7,38%. Партия "Новые люди" замыкает пятёрку проходящих в нижнюю палату парламента с 5,33% голосов.
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