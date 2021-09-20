Кадыров с большим отрывом побеждает на выборах главы Чечни

После обработки 100% протоколов действующий глава Чечни Рамзан Кадыров получает 99,7% голосов на выборах руководителя региона. Его соперник Иса Хаджимурадов, выдвиженец от партии "Справедливая Россия — За правду", получает 0,15% голосов, а представитель КПРФ Халид Накаев набирает 0,12%.

Володин лидирует на выборах в своём округе после обработки 91% протоколов

А после обработки 90% протоколов "Единая Россия" набрала 49% голосов на выборах в Госдуму. КПРФ получает 19,56% голосов, ЛДПР — 7,51%, "Справедливая Россия — За правду" — 7,38%. Партия "Новые люди" замыкает пятёрку проходящих в нижнюю палату парламента с 5,33% голосов.