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Кадыров с большим отрывом побеждает на выборах главы Чечни

После обработки 100% протоколов действующий глава региона получает 99,7% голосов.

20 сентября, 08:33
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов

После обработки 100% протоколов действующий глава Чечни Рамзан Кадыров получает 99,7% голосов на выборах руководителя региона. Его соперник Иса Хаджимурадов, выдвиженец от партии "Справедливая Россия — За правду", получает 0,15% голосов, а представитель КПРФ Халид Накаев набирает 0,12%.

Володин лидирует на выборах в своём округе после обработки 91% протоколов

Володин лидирует на выборах в своём округе после обработки 91% протоколов

А после обработки 90% протоколов "Единая Россия" набрала 49% голосов на выборах в Госдуму. КПРФ получает 19,56% голосов, ЛДПР — 7,51%, "Справедливая Россия — За правду" — 7,38%. Партия "Новые люди" замыкает пятёрку проходящих в нижнюю палату парламента с 5,33% голосов.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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