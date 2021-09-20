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Дюмин победил на выборах губернатора Тульской области

Главой данного региона он является с 2016 года.

20 сентября, 08:29
<p>Фото © ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ</p>

Фото © ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Дюмин победил на выборах губернатора Тульской области, набрав 83,9% голосов. Об этом свидетельствуют данные областного избиркома после обработки 100% протоколов.

Напомним, что Дюмин является губернатором Тульской области с 22 сентября 2016 года. До этого он занимал пост замминистра обороны РФ. За свою военную карьеру дослужился до звания генерал-лейтенанта. Отмечен наградой "Герой Российской Федерации".

Главные итоги прошедших выборов в Госдуму

Главные итоги прошедших выборов в Госдуму

Ранее Лайф писал о том, что "Единая Россия" набирает 49% голосов по итогам обработки 90% протоколов. Помимо единороссов в нижнюю палату парламента также, предварительно, проходят ЛДПР, КПРФ, "Новые люди" и "Справедливая Россия — За правду".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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