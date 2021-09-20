Алексей Дюмин победил на выборах губернатора Тульской области, набрав 83,9% голосов. Об этом свидетельствуют данные областного избиркома после обработки 100% протоколов.

Напомним, что Дюмин является губернатором Тульской области с 22 сентября 2016 года. До этого он занимал пост замминистра обороны РФ. За свою военную карьеру дослужился до звания генерал-лейтенанта. Отмечен наградой "Герой Российской Федерации".