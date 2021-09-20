Дюмин победил на выборах губернатора Тульской области
Главой данного региона он является с 2016 года.
Фото © ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ
Алексей Дюмин победил на выборах губернатора Тульской области, набрав 83,9% голосов. Об этом свидетельствуют данные областного избиркома после обработки 100% протоколов.
Напомним, что Дюмин является губернатором Тульской области с 22 сентября 2016 года. До этого он занимал пост замминистра обороны РФ. За свою военную карьеру дослужился до звания генерал-лейтенанта. Отмечен наградой "Герой Российской Федерации".
Ранее Лайф писал о том, что "Единая Россия" набирает 49% голосов по итогам обработки 90% протоколов. Помимо единороссов в нижнюю палату парламента также, предварительно, проходят ЛДПР, КПРФ, "Новые люди" и "Справедливая Россия — За правду".
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