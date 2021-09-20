НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин глубоко соболезнует потерявшим родных и близких в результате стрельбы в Перми

Президент поручил премьеру Мишустину направить министров образования и здравоохранения в Пермь для организации помощи пострадавшим и родственникам погибших.

20 сентября, 08:27
4385

Фото © Pixabay

Президенту России Владимиру Путину доложено об инциденте со стрельбой в университете в Перми. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президент соболезнует родным и близким жертв этой трагедии.

"Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого происшествия", — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Путин дал поручение председателю правительства Михаилу Мишустину направить министров образования и здравоохранения Валерия Фалькова и Михаила Мурашко в Пермь для организации помощи пострадавшим и родственникам погибших.

Лайф выяснил личность стрелка, убившего пять человек в пермском университете

Лайф выяснил личность стрелка, убившего пять человек в пермском университете

Напомним, нападение на Пермский государственный университет произошло сегодня утром. Около девяти часов утра вооружённый парень в чёрной одежде вошёл в здание и открыл стрельбу. В результате погибло девять человек. СК возбудил уголовное дело.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Путин представил три кандидатуры на пост главы Дагестана

сегодня в 10:33

Минздрав уточнил, что в результате стрельбы в пермском университете погибло шесть человек

сегодня в 10:56

Младший лейтенант-герой рассказал, как обезвредил пермского стрелка

сегодня в 10:56

Актёр Дмитрий Певцов и певец Денис Майданов проходят в Госдуму

сегодня в 11:05

Фанаты увидели красавицу из "Дома-2" без фотошопа и поняли, что бессильна оказалась даже пластика

сегодня в 11:03

Новости партнеров

Layer 1