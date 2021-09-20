Путин глубоко соболезнует потерявшим родных и близких в результате стрельбы в Перми
Президент поручил премьеру Мишустину направить министров образования и здравоохранения в Пермь для организации помощи пострадавшим и родственникам погибших.
Фото © Pixabay
Президенту России Владимиру Путину доложено об инциденте со стрельбой в университете в Перми. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президент соболезнует родным и близким жертв этой трагедии.
"Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого происшествия", — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, Путин дал поручение председателю правительства Михаилу Мишустину направить министров образования и здравоохранения Валерия Фалькова и Михаила Мурашко в Пермь для организации помощи пострадавшим и родственникам погибших.
Напомним, нападение на Пермский государственный университет произошло сегодня утром. Около девяти часов утра вооружённый парень в чёрной одежде вошёл в здание и открыл стрельбу. В результате погибло девять человек. СК возбудил уголовное дело.
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