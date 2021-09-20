Путин глубоко соболезнует потерявшим родных и близких в результате стрельбы в Перми

Президенту России Владимиру Путину доложено об инциденте со стрельбой в университете в Перми. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президент соболезнует родным и близким жертв этой трагедии.

"Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого происшествия", — сказал представитель Кремля.