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Число погибших в результате стрельбы в пермском университете увеличилось до 9

По последним данным, при происшествии получили ранения разной тяжести 20 человек.

20 сентября, 08:21
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<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В результате стрельбы в пермском университете погибло девять человек. Об этом Лайфу рассказал источник. По его данным, несколько тел было обнаружено при зачистке корпусов.

Студентам пришлось выпрыгивать из окон Пермского университета, где неизвестный устроил стрельбу

Студентам пришлось выпрыгивать из окон Пермского университета, где неизвестный устроил стрельбу

Напомним, что около 11 часов (по местному времени) неизвестный проник на территорию кампуса Пермского госуниверситета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Чтобы спастись, студентам пришлось выпрыгивать из окон. По факту происшествия СК России возбудил уголовное дело. Лайф публиковал видео оказания помощи пострадавшим. Пока об их состоянии ничего не известно. Самого стрелка задержали сотрудники правоохранительных органов. Он оказал сопротивление и был ранен.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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