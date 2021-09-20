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Одноклассник пермского стрелка рассказал Лайфу о его страсти к оружию

Дома парень хранил охолощённые образцы, а при достижении 18 лет сразу занялся документами на приобретение огнестрельного.

20 сентября, 09:11
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Фото © Соцсети

Разговоры о стрельбе Тимур Б. начинал ещё в школе, говоря друзьям о желании пострелять в лесу из ружья. При этом самого оружия у него тогда ещё не было. Об этом Лайфу рассказал одноклассник парня, напавшего на Пермский государственный университет.

По его словам, весной (сразу после того, как Тимуру исполнилось 18 лет) он подготовил необходимые документы для приобретения арсенала. При этом дома у стрелка на тот момент уже лежали два охолощённых пистолета.

Лайф выяснил личность стрелка, убившего пять человек в пермском университете

Лайф выяснил личность стрелка, убившего пять человек в пермском университете

Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла сегодня утром. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. По последним данным, в результате нападения погибло девять человек.

Лайф публикует видео из магазина, где пермский стрелок покупал патроны

Лайф публикует видео из магазина, где пермский стрелок покупал патроны

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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