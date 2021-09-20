Одноклассник пермского стрелка рассказал Лайфу о его страсти к оружию

Разговоры о стрельбе Тимур Б. начинал ещё в школе, говоря друзьям о желании пострелять в лесу из ружья. При этом самого оружия у него тогда ещё не было. Об этом Лайфу рассказал одноклассник парня, напавшего на Пермский государственный университет.

По его словам, весной (сразу после того, как Тимуру исполнилось 18 лет) он подготовил необходимые документы для приобретения арсенала. При этом дома у стрелка на тот момент уже лежали два охолощённых пистолета.